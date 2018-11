Pogba perde l'aereo

Paul Pogba ha perso l'aereo di ritorno a Manchester dopo la partita contro la Juventus all'Allianz Stadium. A causa di alcune procedure antidoping andare per le lunghe il centrocampista francese è arrivato aeroporto un'ora dopo gli altri.

Lex Juventus ha così preso il volo dedicato ai dirigenti, sul quale sono saliti anche alcuni tifosi dei Red Devils. Dopo il match contro i bianconeri, Pogba ha così raccontato le su emozioni alla Rai: " tifosi? Mi sono emozionato, mi mancavano loro e il calcio italiano. E' stato bellissimo tornare su questo campo, dove ho iniziato e dove ho vinto grandi trofei. Cosa mi hanno detto gli ex compagni? Ci siamo fatti gli auguri per il futuro. Tornare a Torino? Si vedrà, per il momento sono al Manchester United. Se ne parla tanto, sono contento di giocare per lo United".

SPORTAL.IT | 08-11-2018 14:30