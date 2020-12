Pogba si sfoga: "Addio United? Bla Bla Bla, non parlate se non sapete"

Le recenti parole di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba hanno scatenato i tifosi di tutto il mondo, in particolar modo quelli del Manchester United. Anche oggi l’agente si è fatto sentire, accusando la Bild di aver scritto una fake news. Il giornale tedesco, infatti, avrebbe riportato una clamorosa rottura tra il procuratore italiano e il centrocampista dei Reds.

Niente di vero a quanto pare, come ha confermato lo stesso Pogba tramite il suo profilo Instagram: “Ho sempre lottato e combatterò sempre per il Manchester, per i miei compagni e per i tifosi. Il resto sono tutti Bla Bla Bla. Il futuro è lontano. Oggi ciò che conta è che io sono coinvolto al 1000 per 1000 qui, sempre insieme. Tutto è stato chiaro tra me e il club e questo non cambierà mai. Quando non sapete quello che sta succedendo non parlate”. Tutto rimandato (forse) alla prossima estate, dove i “Bla Bla Bla” sul futuro di Pogba non potranno certo mancare. Intanto i tifosi della Juve sognano sempre il ritorno del figliol prodigo.

OMNISPORT | 13-12-2020 11:05