Pogba strizza l'occhio alla Juve: "Torino è casa mia"

Intervenuto a RMC Sport, Paul Pogba ha infiammato i tifosi della Juventus: "E' un piacere tornare a Torino, è casa mia. E' anche dove ho segnato il mio primo gol da professionista".

Nonostante sia passato al Manchester United, Pogba ha mantenuto i rapporti con qualche ex compagno: "Cuadrado, Dybala e Bonucci ogni tanto li sento. Siamo stati una famiglia, è ovvio che siamo rimasti in contatto. Ho imparato tanto da compagni come Pirlo, Buffon, Chiellini, ogni giorno in allenamento potevo guardarli. Da uomini del genere impari anche se sei un calciatore affermato".

Chiusura sul cammino in Champions League: "Sentivo che avrei affrontato la Juventus, lo dissi a mio fratello in estate: "Credo che saremo nel girone con loro", e così è stato. La Champions è un trofeo al quale penso molto, è sempre nella mia testa".



SPORTAL.IT | 01-11-2018 19:05