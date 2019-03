Polemica Condò-D’Amico sulle 'sceneggiate' di Chiellini

Dopo il 3-0 all’Atletico Madrid il salottino di Sky Sport è pronto a celebrare la grande prestazione della Juventus. Max Allegri, Cristiano Ronaldo e tutti i bianconeri raccolgono un coro di elogi dagli ospiti in studio, che rimarcano tutti la straordinaria prestazione offerta allo Stadium. Anche in una serata così, però, c’è una nota stonata, almeno per Paolo Condò. All’autorevole giornalista, infatti, non è piaciuto il comportamento di Giorgio Chiellini in un paio di confronti con i giocatori dell’Atletico Madrid.

GLI EPISODI. Il primo avviene con Alvaro Morata, tra l’altro ex bianconero: l’attaccante rifila una lieve spinta a Chiellini che crolla al suolo fingendo di essere stato colpito duramente dal Colchonero. Il secondo, nel finale, con Correa: dopo un contrasto di gioco apparso del tutto normale Chiellini cade a terra contorcendosi e dimenandosi, esagerando gli effetti del colpo subito per cercare di ottenere una sanzione dell’avversario da parte del direttore di gara.

BOTTA E RISPOSTA. Due azioni che di certo non contribuiscono a migliorare la reputazione dei difensori juventini in quanto a fair play (anche ricordando Bonucci al Wanda Metropolitano) e che Condò non può evitare di rimarcare. “La cosa peggiore della partita sono state le sceneggiate di Chiellini – il duro commento del giornalista -. Dovrebbe risparmiarsele, una con Morata e una nel finale, ma non era stato colpito”. Alle parole del commentatore replica la conduttrice Ilaria D’Amico, che prende le difese del capitano juventino. “Ma Chiello è così… – afferma la giornalista – lui è tanto cuore, tanto stomaco e tanta pancia. È un guerriero…”. E qui Condò non si lascia sfuggire l’occasione di piazzare la stoccata: “Chiellini è un guerriero? I guerrieri le danno e le prendono senza fare sceneggiate. Sono cose che nell’epoca di un calcio iper-televisivo come quello attuale, peraltro, risultano anche inutili”, la chiosa dell’opinionista di Sky.

SPORTEVAI | 13-03-2019 10:20