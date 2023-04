Polvere arancione ovunque: i manifestanti interrompono il mondiale di snooker

Gli attivisti britannici di "Just Stop Oil" creano totale scompiglio al Crucible Theatre di Sheffield. Allen incredulo scherza con il pubblico: “Non so cosa sia successo”

18-04-2023 10:51

Ha dell’incredibile quanto successo durante i Mondiali di snooker. Nella serata di lunedì 17 aprile, un uomo si è arrampicato sul tavolo mentre si stava svolgendo il match Robert Milkins e Joe Perry. Il manifestante, facente parte del gruppo di attivismo ambientale “Just Stop Oil“, appena salito sul tavolo ha gettato della polvere arancione rendendo impossibile il prosieguo della gara. Sull’altro tavolo, in cui Mark Allen era intento a disputare la sessione finale del suo incontro al cospetto dell’avversario Fan Zhengyi, una donna ha tentato di salire sul baize, salvo poi essere stata allontanata dal direttore di gara Olivier Marteel.

I manifestanti di Just Stop Oil

Just Stop Oil è un gruppo di attivisti ambientali nel Regno Unito. Usando la resistenza civile e l’azione diretta, il gruppo mira a che il governo britannico si impegni a fermare la licenza e la produzione di nuovi combustibili fossili. I manifestanti hanno fatto invasione durante i mondiali di snooker. Una volta iniziata la manifestazione, le partite sono state entrambe immediatamente sospese e i giocatori hanno lasciato l’arena.

Il comunicato di Just Stop Oil

Just Stop Oil ha confermato di aver causato l’incidente in un comunicato:

“Intorno alle 19,20, due sostenitori di Just Stop Oil hanno disturbato il campionato mondiale di snooker al Crucible Theatre di Sheffield, interrompendo il gioco. I due hanno ricoperto i tavoli di vernice arancione prima di essere allontanati dalla sicurezza e arrestati”.

Successivamente, nel tavolo 2, la gara tra Allen e Fan è ripartita. Il pubblico del Crucible ha riservato ai due giocatori una splendida standing ovation, anche l’arbitro Rob Walker si è lasciato trasportare dall’emozione del momento: “questo grande evento non si ferma per nessuno”.

Gli sfidanti del mondiale

Oltre agli spettatori, anche i giocatori non hanno capito subito cosa stesse succedendo. Tanto è vero che Allen, mentre sfidava Fan, durante l’inizio della manifestazione, si è messo a scherzare con i tifosi non capendo cosa stesse succedendo. Le parole, a conferma di quanto detto, di Allen sono state: “Non so cosa sia successo”. Allen si è lasciato andare a questo commento dopo aver imbucato la prima palla della ripresa. Il WST ha quindi precisato che l’incontro tra Milkins e Perry comincerà martedì alle 19, vale a dire all’ora in cui era inizialmente prevista la seconda sessione. Il commentatore britannico di Eurosport, broadcaster dell’evento, David Hendon durante la diretta ha esclamato: