Polveriera Napoli, tutti contro tutti dopo il caos sul ritiro

La situazione in casa Napoli sembra fuori controllo dopo il caos scoppiato al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo, quando i giocatori avrebbero deciso in autonomia di interrompere il ritiro voluto dal presidente De Laurentiis alla vigilia della sfida europea.

Se infatti sul campo il risultato di 1-1, pur non soddisfacendo appieno società, giocatori e tifosi, ha avvicinato sensibilmente il traguardo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, per una volta l’attenzione maggiore è dedicata alle conseguenze che la spaccatura tra società e squadra può creare nel breve e medio periodo.

Si è trattato di fatto di un vero e proprio ammutinamento contro il quale De Laurentiis sembra voler agire con decisione nei confronti dell’intera rosa, tanto chi si era schierato da subito contro il ritiro come Kostas Manolas, quanto chi, come il capitano Insigne, aveva scelto almeno pubblicamente una linea più morbida.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, mercoledì mattina il presidente si è confrontato con l’amministratore delegato Chiavelli, ma pure con i legali per capire i margini di manovra a livello giuridico. L’intenzione del patron, in base a quanto si legge sul ‘Corriere dello Sport’, sarebbe quella di denunciare i giocatori alla Procura Federale e trattenere il 5% sugli stipendi nel prossimo mese.

La tensione però è sempre più alta come confermato dalle durissime parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’ con cui Allan si sarebbe rivolto a Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente.

E oltre a tutto questo c’è da valutare la situazione di Carlo Ancelotti. Il tecnico si era detto contrario al ritiro e, pur decidendo di restare a dormire a Castel Volturno martedì mentre i giocatori erano rientrati a casa, non si è opposto all’ammutinamento del gruppo. Previsto anche in questo caso un confronto con la società che attraverso un comunicato ha riportato come lo svolgimento del ritiro era stata delegata all’allenatore.

SPORTAL.IT | 07-11-2019 11:53