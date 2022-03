Pordenone, Tedino: "La voglia non basta, serve sacrificio"

11-03-2022 20:07

Il tecnico del Pordenone Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, in programma sabato: “La voglia non basta, serve anche lo spirito di sacrificio in campo. Cercheremo di fare di necessità virtù e portare avanti le filosofie interne come il vendere cala la pelle e portare dignità e sudore a questa maglia”.

“Abbiamo perso qualche giocatore dopo questo tour de force e abbiamo fatto un certo tipo di lavoro settimanale che ci mancava da tempo. Questa squadra è stata costruita a gennaio e praticamente non abbiamo mai lavorato con la settimana tipo e questo va tenuto in considerazione anche se la squadra si sta sforzando e mette sempre il massimo delle proprie energie in campo. A volte non basta e quindi bisogna lavorare con più ardore e concentrazione”.

