Porto-Juventus, Chiesa: "Se non sei concentrato al massimo in Champions ti puniscono"

“L’approccio alla partita ci ha fatto mettere questa sfida in salita. Abbiamo visto cos’è la Champions: se non sei concentrato al massimo ti puniscono – Così Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport commenta la sconfitta della Juventus contro il Porto nella sida di andata degli ottavi di Champions League -. Il gol ci tiene ancora in lizza per la partita di ritorno, per fortuna. Penso che la tensione e la voglia di fare che non c’è stata fin dall’inizio ci ha fatto pagare all’inizio del primo e del secondo tempo. Adesso fortunatamente questo gol ci dà carica per il ritorno, dove ci sarà un’altra Juve”.

OMNISPORT | 17-02-2021 23:34