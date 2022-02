Porto-Lazio, Sarri: "Giocheremo senza Immobile"

16-02-2022 19:43

In vista degli spareggi di Europa League contro il Porto, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa confermando subito l’assenza di Ciro Immobile per un attacco influenzale: “Domani saremo senza Ciro, utilizzeremo altre soluzioni come abbiamo fatto già prima della sosta. Non sarà comunque al massimo per Udine, ma a noi farebbe comodo lo stesso”.

Sarri ha analizzato il match contro il Porto: “Sfideremo una squadra organizzata, sarà difficile. Il Porto è una squadra molto forte, hanno valori tecnici importantissimi. Noi stiamo provando ad evolverci sul piano mentale, abbiamo avuto qualche ricaduta, ma siamo in crescita – ha proseguito Sarri -. Mi aspetto una Lazio che scenda in campo sempre allo stesso modo, sia sul piano tecnico che su quello mentale”.

OMNISPORT