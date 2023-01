Portogallo, Martinez si presenta: "Parlerò con Ronaldo"

09-01-2023 15:24

Roberto Martinez dopo i sei anni da commissario tecnico del Belgio riparte sulla panchina del Portogallo. L’allenatore spagnolo ha firmato fino al 2026: “Sono entusiasta di essere qui. Sono molto felice di rappresentare una delle squadre nazionali con i migliori talenti del mondo. Dalla prima volta che ho parlato con il presidente della federazione ho capito che si trattava di un progetto sportivo che mi avrebbe entusiasmato. Capisco che ci sono grandi aspettative e grandi obiettivi, ma c’è un grande team di persone nella federazione e sono molto entusiasta che insieme possiamo raggiungere questi obiettivi”.

Su Ronaldo: “Le decisioni calcistiche devono essere prese sul campo. Non sono un allenatore che prende decisioni in ufficio. Voglio contattare tutti i giocatori della rosa, l’elenco dei 26 giocatori, dall’ultimo Mondiale. Questo è il mio punto di partenza e Cristiano è uno dei giocatori in quella lista. Ha trascorso 19 anni in nazionale. Ci siederemo e parleremo”.