Potter: “Del Milan non mi fido, sarà una gara diversa rispetto all’andata”

10-10-2022 22:23

Alla vigilia della sfida tra Milan e Chelsea a prendere la parola in conferenza stampa è Graham Potter. L’allenatore londinese in sole quattro settimane di operato è già riuscito ad instaurare un certo feeling con il gruppo, collezionando anche tre vittorie in sette giorni.

“Del Milan non mi fido – ha dichiarato in conferenza stampa – sarà una squadra diversa, e poi occhio a San Siro, ci sarà uno stadio pronto a spingere i nostri avversari”.

Quanto alla formazione non fa trapelare nulla o quasi: “Kantè non è ancora in condizione, mentre Ziyech è alle prese con un mal di gola. Havertz? Posso dire che torna a disposizione ma non vi dirò se scenderà in campo dal primo minuto”.

Quanto a Leao, il tecnico dribbla così: “È un ottimo giocatore e domani darà certamente il suo contributo”.