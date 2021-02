Prada Cup: Luna Rossa continua a vincere: 4-0 su Ineos

Altra prova di forza di Luna Rossa nella finale di Prada Cup, in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. L’imbarcazione italiana ha travolto, nuovamente, gli inglesi di Ineos.

La barca italiana ha dominato anche Gara 3 e Gara 4, portandosi sul 4-0 nella sfida che vale l’accesso alla Coppa America, in programma a partire dal prossimo 6 marzo.

Grazie a questa nuova doppia vittoria, la squadra guidata da Patrizio Bertelli è giunta a otto successi consecutivi (dopo le quattro rifilate in semifinale agli americani).

La barca italiana è ora a -3 dalla vittoria del trofeo della Prada Cup e, soprattutto, da conquistare il diritto di sfidare i neozelandesi di Team New Zealand nell’attesa e spettacolare Coppa America.

Sfida in salita per la squadra inglese che, nella quarta regata, ha anche rischiato di capovolgersi, a conferma delle oggettive difficoltà che sta avendo nel duello con Luna Rossa.

Nonostante tutto, Ben Ainslie, detto lo Squalo, nome di riferimento di Ineos, non ha mai smesso di credere nelle qualità della sua barca: “Abbiamo regalato due punti a Luna Rossa. Possiamo fare molto meglio di quanto abbiamo fatto sino ad ora”.

La prova del nove si avrà venerdì notte (regate del mercoledì posticipate per mini lockdown a Auckland) quando andranno in scena Gara 5 e Gara 6. Luna Rossa vuole continuare a brillare per chiudere la pratica il prima possibile. Mancano ancora solo tre vittorie per conquistare trofeo e accesso alla Coppa America.

OMNISPORT | 14-02-2021 08:36