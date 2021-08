Preliminari Champions League: sorridono le squadre di casa

Sono le squadre di casa a imporre la loro legge nel mercoledì dei preliminari di Champions League. Sfruttando il fattore campo infatti Benfica, Malmo e Young Boys si sono imposte nelle gare di andata mettendosi in una posizione di vantaggio per strappare la qualificazione ai gironi tra una settimana.

In Portogallo, gli uomini di Jorge Jesus superano 2-1 il Psv Eindhoven con le reti di Silva (10’) e Weigl (42’) ma dovranno sudarsi il passaggio del turno al ritorno a causa del gol segnato da Gakpo al 51’ che tiene ancora in vita gli olandesi.

Anche lo Young Boys (vittorioso 3-2 a Berna con le reti di Elia, Sierro e Garcia) non potrà abbassare la guardia tra una settimana contro il Ferencvaros visto che gli ungheresi, grazie alla doppietta di Bol al 14’ e all’82’, sono in piena corsa per la qualificazione.

Molto più semplici invece dovrebbero essere le cose per il Malmo che regola 2-0 i bulgari del Ludogorets con le marcature di Birmancevic al 26’ e di Berget al 61’.

OMNISPORT | 18-08-2021 23:55