Premier League, 20° giornata: vincono Chelsea e Newcastle

Nella giornata di oggi si giocano le ultime partite valide per la 20° giornata di Premier League, il massimo campionato inglese. Nel giorno in cui piazza un altro colpo da 100 milioni di euro, il Chelsea torna alla vittoria dopo due ko consecutive, battendo col puntaggio di 1-0 il Crystal Palace nel derby di Londra. A segnare il gol decisivo ci pensa il tedesco Kai Havertz al minuto 64. Al momento i Blus hanno 28 punti dopo 19 partite giocate e sono in 10° posizione.

Vince anche il Newcastle, sempre col punteggio di 1-0, contro il Fulham. A segno per i Magpies, al momento terzi in campionato, Isak al minuto 89.

Nel pomeriggio il big match tra il Tottenham di Antonio Conte e la capolista Arsenal.