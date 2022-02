Premier League: vincono Arsenal e Chelsea, altro tonfo dell'Everton

19-02-2022 18:40

In questo pomeriggio del 19 febbraio si sono giocate ben sette delle 10 partite totali della 26° giornata di Premier League. Andiamo a vedere insieme i risultati di oggi.

Tonfo esterno, l’ennesimo stagionale, dell’Everton, che cade 2-0 in casa del Southampton coi gol di Armstrong e Long. Quarta sconfitta nelle ultime cinque per i Toffies. Vittoria facile del Liverpool contro il fanalino di coda Norwich ad Anfield Road. Al vantaggio di Rashica rispondono nel secondo tempo i gol di Mané, Salah e di Diaz.

Buon 2-1 all’Emirates dell’Arsenal di Arteta che regola il Brentford con le reti di Smith Rowe e Saka. Inutile il gol di Norgaard nel finale. Secondo successo di fila per i Gunners, ora a un solo punto dal 4° posto. Vince anche l’altra squadra di Londra, il Chelsea, che regola in trasferta 1-0 il Crystal Palace nel derby londinese col gol di Ziyech.

Il Burnley ne fa addirittura 3 al malcapitato Brighton in trasferta. In gol Weghorst, Brownhill e Lennon. Vince anche il Watford, per 1-0 contro l’Aston Villa con la rete di Dennis al 78′. L’unico pareggio di giornata, al momento, è quello tra West Ham e Newcastle. 1-1 con le reti di Dawson e Wilock.

