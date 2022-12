Premier League, albo d’oro. Tutte le vincitrici

12-12-2022 18:05

La Premier League è uno dei campionati più importanti di calcio all’interno del panorama mondiale ed è la massima serie del campionato inglese. La denominazione attuale “Premier League” è stata adottata dal 1992, ma la prima edizione della massima serie inglesi si è giocata nella stagione 1888-1889.

Premier League: la formula del torneo

Il campionato inglese di calcio, conosciuto come English Premier League, si gioca con la formula di un girone unico di 20 squadre che si affrontano in match di andata e ritorno. Il calendario ha una particolarità che è quella di non rispettare lo stesso ordine delle gare tra i due gironi. Vengono assegnati 3 punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero in caso di sconfitta. La squadra che alla fine della stagione conclude al primo posto conquista il titolo di campionati di Inghilterra, oltre che la qualificazione diretta alla Champions League (insieme alla seconda, alla terza e alla quarta).

Premier League: la spaccatura della First Division

Il primo campionato di massima serie inglese si è giocato nel 1888 e ad oggi si contano 93 edizioni. Alla nascita il campionato aveva il nome di First Division. La Premier League, come la conosciamo oggi, è nata soltanto nel 1992 quando le 22 squadre che erano affiliate alla First Division si separarono in blocco dalla Football League perché volevano contrattare in autonomia i diritti televisivi e di sponsorizzazione. La spaccatura che poteva creare una crisi nel mondo del calcio inglese venne però contenuta, il nuovo campionato venne infatti inserito nella struttura già esistente ma al di fuori dalla Football League che vide scendere il numero delle sue serie da 4 a 3. Non cambiò però la formula del torneo.

Le partecipazioni per squadra

I campionati di massima divisione inglese sono stati complessivamente 124 e sono 65 le squadre che hanno preso parte ad almeno uno di questi dal 1888 ad oggi anche se nessuna squadra ha preso parte a tutte le edizioni del torneo. La squadra che detiene il record di partecipazioni è l’Everton con 120, mentre all’Arsenal va il primato come squadra che vanta il maggior numero di partecipazioni consecutive con 97 che vanno dalla stagione 1919-1920 ad oggi. Discorso differente invece per quanto riguarda la Premier League nata nel 1992. Si sono giocate 31 edizioni del torneo attuale e sono 50 le squadre che vi hanno preso parte. Tra queste ci sono anche 6 squadre che hanno preso parte a tutte le edizioni e sono Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United e Tottenham.

L’albo d’oro della First Division

1888-1889: Preston N.E.

1889-1890: Preston N.E.

1890-1891: Everton

1891-1982: Sunderland

1982-1893: Sunderland

1893-1894: Aston Villa

1894-1895: Sunderland

1895-1896: Aston Villa

1896-1897: Aston Villa

1897-1898: Sheffield Utd

1898-1899: Aston Villa

1899-1900: Aston Villa

1900-1901: Liverpool

1901-1902: Sunderland

1902-1903: Sheffield Wednesday

1903-1904: Sheffield Wednesday

1904-1905: Newcastle Utd

1905-1906: Liverpool

1906-1907: Newcastle Utd

1907-1908: Manchester Utd

1908-1909: Newcastle Utd

1909-1910: Aston Villa

1910-1911: Manchester Utd

1911-1912: Blackburn

1912-1913: Sunderland

1913-1914: Blackburn

1914-1915: Everton

1919-1920: West Bromwich

1920-1921: Burnley

1921-1922: Liverpool

1922-1923: Liverpool

1923-1924: Huddersfield Town

1924-1925: Huddersfield Town

1925-1926: Huddersfield Town

1926-1927: Newcastle Utd

1927-1928: Everton

1928-1929: Sheffield Wednesday

1929-1930: Sheffield Wednesday

1930-1931: Arsenal

1931-1932: Everton

1932-1933: Arsenal

1933-1934: Arsenal

1934-1935: Arsenal

1935-1936: Sunderland

1936-1937: Manchester City

1937-1938: Arsenal

1938-1939: Everton

1946-1947: Liverpool

1947-1948: Arsenal

1948-1949: Portsmouth

1949-1950: Portsmouth

1950-1951: Tottenham

1951-1952: Manchester Utd

1952-1953: Arsenal

1953-1954: Wolverhampton

1954-1955: Chelsea

1955-1956: Manchester Utd

1956-1957: Manchester Utd

1957-1958: Wolverhampton

1958-1959: Wolverhampton

1959-1960: Burnley

1960-1961: Tottenham

1961-1962: Ipswich Town

1962-1963: Everton

1963-1964: Liverpool

1964-1965: Manchester United

1965-1966: Liverpool

1966-1967: Manchester United

1967-1968: Manchester City

1968-1969: Leeds Utd

1969-1970: Everton

1970-1971: Arsenal

1971-1972: Derby County

1972-1973: Liverpool

1973-1974: Leed Utd

1974-1975: Derby County

1975-1976: Liverpool

1976-1977: Liverpool

1977-1978: Nottingham Forest

1978-1979: Liverpool

1979-1980: Liverpool

1980-1981: Aston Villa

1981-1982: Liverpool

1982-1983: Liverpool

1983-1984: Liverpool

1984-1985: Everton

1985-1986: Liverpool

1986-1987: Everton

1987-1988: Liverpool

1988-1989: Arsenal

1989-1990: Liverpool

1990-1991: Arsenal

1991-1992: Leed Utd

L’Albo d’oro della Premier League

1992-1993: Manchester United

1993-1994: Manchester United

1994-1995: Blackburn

1995-1996: Manchester United

1996-1997: Manchester United

1997-1998: Arsenal

1998-1999: Manchester United

1999-2000: Manchester United

2000-2001: Manchester United

2001-2002: Arsenal

2002-2003: Manchester United

2003-2004: Arsenal

2004-2005: Chelsea

2005-2006: Chelsea

2006-2007: Manchester United

2007-2008: Manchester United

2008-2009: Manchester United

2009-2010: Chelsea

2010-2011: Manchester United

2011-2012: Manchester City

2012-2013: Manchester United

2013-2014: Manchester City

2014-2015: Chelsea

2015-2016: Leicester

2016-2017: Chelsea

2017-2018: Manchester City

2018-2019: Manchester City

2019-2020: Liverpool

2020-2021: Manchester City

2021-2022: Manchester City

Premier League e First Division: record di squadra

La squadra a vantare il maggior numero di successi è dunque il Manchester United con 20 successi, e sono proprio i Red Devils i veri dominatori della Premier dalla sua nascita visto che dalla stagione 1992 ad oggi hanno conquistato 13 titoli sulle 31 edizioni disputate. Lo United è l’unica squadra ad aver vinto la Premier per tre volte consecutive in due diversi occasioni dal 1998 al 2001 e poi dal 2006 al 2009.

Alle spalle del Man Utd, troviamo il Liverpool con 19 successi (tra i 18 conquistati in First Divisione l’unico in Premier nella stagione 2019-2020). Poi l’Arsenal a quota 13, l’Everton a quota 9 (ma il cui ultimo successo risale alla stagione 1986-1987), e il Manchester City tra le dominatrici degli ultimi 10 anni con 6 titoli dal 2012 ad oggi. 7 titoli per l’Aston Villa con l’ultima vittoria che però risale al 1981, 6 per il Sunderland (ultimo titolo nel 1936) e il Chelsea invece grande protagonista nell’epoca Premier.

Record per squadra nell’epoca Premier League

Tanti i record nel periodo che va dal 1992 ad oggi e cioè con l’istituzione della Premier League. Il record di imbattibilità spetta all’Arsenal che ottenne 40 risultati utili consecutivi tra il maggio del 2003 e l’ottobre del 2004. La vittoria più ampia della Premier spetta invece al Manchester City che nella stagione 2017-2018 arrivò alla fine conquistando 100 punti. Il record per il maggior numero di vittorie all’interno di un campionato se poi dividono Manchester City e Liverpool con 32 (il City nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, il Liverpool nella stagione 2019-2020). Il record per il maggior numero di gol realizzato da una squadra è ancora del City che nella stagione 2017-2018 realizzò 106 reti. Entro il numero di vittorie consecutive è ancora in condivisione con il Liverpool con 18.

Nella storia della Premier League c’è spazio ovviamente anche per qualche primato “in negativo” come quello del Derby Count che nel maggio del 2006 retrocede dopo una stagione con soli 11 punti, punteggio più basso nella storia della Premier. Il Derby si divide con lo Sheffield United (stagione 2020/2021) anche il primato del minor numero di gol segnati in una singola stagione con 20. I successi più rotondi nella storia della Premier sono invece di Manchester United e Liverpool. I Red Devils per due volte mettono a segno 9 reti senza subirne nessuno (contro l’Ipswich Town nel 1995 e contro il Southampton nel 2021), e di qualche mese fa la vittoria per 9-0 del Liverpool contro il Bournemouth.