Premier League, Arsenal ko dopo cinque mesi

A firmare l'impresa è l'Everton del neo-allenatore Dyche: il City di Guardiola puà andare a -2.

04-02-2023 15:54

Sean Dyche ha evidentemente la bacchetta magica: il giorno dell’esordio sulla panchina dell’Everton è quello che chiude la lunga serie positiva dell’Arsenal.

La capolista cade 1-0 al Goodison Park: dopo le occasioni calciate a lato da Calvert-Lewin e Doucouré, a fine primo tempo è Saka murato in area; a inizio della ripresa Gueye impegna Ramsey e poco dopo l’ingresso in campo di Jorginho i Toffees passano in vantaggio, angolo di McNeil e colpo di testa vincente di Tarkowski. I Gunners provano a rispondere con gli imprecisi Saka e Xhaka, sfiorando il pari nel finale con una conclusione dal limite di Zinchenko.

L’Everton uncina quota 18 ritrovando la vittoria che mancava dal 22 ottobre (3-0 al Crystal Palace), mentre l’Arsenal è superato per la seconda volta nel torneo e rischia di ritrovarsi in scia il Manchester City, che per il big match di domani contro il Tottenham ha una motivazione in più.