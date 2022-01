Premier League: Burnley-Leicester rinviata

14-01-2022 12:37

Ennesimo rinvio in Premier League, di nuovo fermo il Burnley. Non si gioca, infatti, contro il Leicester – partita che era in programma domani alle 16 – a causa del focolaio covid che ha colpito i clarets e che non permette alla squadra di arrivare a un numero minimo di 13 calciatori di movimento disponibili più un portiere, come prevede il protocollo del massimo campionato inglese.

La squadra di Sean Dyche ha già dovuto saltare cinque partite, quattro a causa della pandemia da covid e una per maltempo.

OMNISPORT