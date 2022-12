Premier League, Gakpo ringrazia il PSV: "Sarà sempre il mio club"

29-12-2022 18:07

Il 23enne Cody Gakpo realizza il sogno di giocare per una delle squadre migliori al mondo, ma non dimentica coloro che lo hanno proiettato a un roseo futuro: “Saluto i tifosi del PSV, li ringrazio dal profondo del mio cuore per il sostegno ricevuto in questi anni; il PSV è la mia seconda casa, qui mi sono divertito alla grande e questo sarà sempre il mio club. Sono grato per il supporto continuo, sia nei momenti belli che in quelli meno facili” spiega sui social la punta che ha portato tre volte in vantaggio gli ‘Orange’ nel gironcino in Qatar emulando Neeskens, Robben e Sneijder, in gol per tre gare iridate consecutive.

In biancorosso ha giocato 106 partite realizzando 36 marcature: ben 13 le realizzazioni stagionali, in una ventina di presenze.