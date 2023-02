Premier League, i nuovi acquisti non bastano al Chelsea

Nonostante i diversi colpi del mercato invernale, i Blues non vanno oltre lo 0-0 a Stamford Bridge con il Fulham.

03-02-2023 23:31

Continua il campionato altalenante del Chelsea. Anche con l’arrivo di Graham Potter in panchina al posto di Thomas Tuchel, la classifica di Premier League non è migliorata più di tanto e nell’anticipo del 22° turno i Blues nono sono andati oltre lo 0-0 a Stamford Bridge contro il Fulham.

Pochi tiri in porta e poche emozioni, nonostante i numerosi nuovi acquisti in campo come Mudryk, Badiashile e soprattutto Enzo Fernandez, l’acquisto più caro della storia della Premier League. Blues soltanto noni in classifica con 30 punti, Fulham un po’ più sopra a quota 32.