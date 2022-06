Premier League, il Lille accetta l'offerta del Newcastle per Botman: lui vuole solo il Milan

09-06-2022 13:50

Sven Botman ormai ha in testa solo il Milan, nonostante in Premier League stiano facendo carte false pur di aggiudicarselo. Come riporta oggi La Repubblica, sia Tottenham che Arsenal che Manchester United stanno guardando con molto interessa all’olandese, che ha ricevuto un’offerta ufficiale dal nuovo Newcastle saudita di PIF.

Il Lille avrebbe anche accettato questa offerta da parte dei Magpies, ma il giocatore non vuole andare da nessun’altra parte oltre Milano, dato che col Milan ha già un accordo di cinque anni.

