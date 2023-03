I risultati della 27esima giornata di campionato

11-03-2023 18:18

Il Liverpool interrompe la serie di vittorie perdendo per 1-0 a Bournemouth in una della partite valide per la 27esima giornata di Premier League. La squadra di Klopp, reduce dallo strepitoso 7-0 al Manchester United, è stata piegata da una rete di Billing nel primo tempo.

Tutto secondo i pronostici invece per Chelsea e Tottenham: i Blues hanno vinto a Leicester per 3-1 grazie alle reti di Chilwell, Cururella e Kovacic, mentre la squadra di Antonio Conte si è sbarazzata del Notthingham grazie alla doppietta di Kane e al gol di Son Heung Min.

In classifica gli Spurs allungano a +6 sul Liverpool quinto ma con una gara da recuperare, mentre il Chelsea è decimo.