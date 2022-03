Premier League, lo United in pressing per Milinkovic-Savic della Lazio

30-03-2022 20:04

Come riporta dall’Inghilterra il Sun, il Manchester United avrebbe messo seriamente nel mirino il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic come prima alternativa a Paul Pogba, che in estate lascerà i Red Devils a parametro zero.

Sul Sergente biancoceleste, in passato, anche la Juventus, che però sembra più concentrata proprio su Pogba, sognando in grande ritorno a Torino. Milinkovic-Savic ha un costo importante, con Lotito che vorrebbe monetizzare al massimo un’eventuale cessione del classe 1995, ma questo non rappresenterebbe un problema per la proprietà dello United.

OMNISPORT