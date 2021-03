Premier League, Mourinho non molla, 1-0 al Fulham

Non si arrende mai il Tottenham di José Mourinho, che al Craven Cottage batte il Fulham 1-0 grazie a un atogol di Adarabioyo al 19′ del primo tempo. Tranne il gol annullato al 62′ a Maja, gli SPurs non concedono davvero nulla al Fulham, in una gara solida e rocciosa in pieno stile Mou.

Nonostante la vittoria il Tottenham rimangono inchiodati in ottava posizione in classifica, e la sensazione è che, per salvare la stagione, serva una grande prova in Europa League.

Le formazioni:

FULHAM (4-2-3-1): Areola; Ola Aina, Andersen, Adarabioyo, Rodinson (75′ Bryan); Lemina, Reed; Cavaleiro (71′ Mitrovic), Loftus-Cheek (64′ Anguissa), Lookman; Maja. All. Parker

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Davies; Ndombele (75′ Lamela), Hoejbjerg; Bale (67′ Moura), Alli (67′ Sissoko), Son, Kane. All. Mourinho

OMNISPORT | 04-03-2021 22:59