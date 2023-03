Premier League, poker dell'Arsenal al Crystal Palace

I Gunners vincono nettamente all'Eirates e allungano sul Manchester City impegnato in FA Cup

19-03-2023 17:16

Missione compiuta per l’Arsenal di Arteta: la capolista della Premier all’Emirates Stadium travolge per 4-1 il Crystal Palace in uno dei derby londinesi e si porta a +8 dal Manchester City, impegnato in FA Cup.

I Gunners sbrigano la pratica in un’ora, il tempo di segnare tre gol con Martinelli al 28′, Saka al 43′ e Xhaka al 55′. Il Palace cerca di rientrare in partita con Schlupp, in gol al 63′, ma il 4-1 definitivo è ancora firmato da Saka al 74′. Per l’Arsenal è la sesta vittoria consecutiva in campionato.