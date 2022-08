Premier League: prima il brivido di paura, poi la goleada. Conte non stecca l'esordio

06-08-2022 18:20

Prima il brivido di paura, poi la goleada. Il Tottneham di Antonio Conte batte 4-1, in rimonta, il Southampton nell’esordio in Premier League.

I Saints passano in vantaggio al minuto numero 12 con gol di Ward-Prowse. Il vantaggio, però, dura appena 9 minuti. Su assist di Kulusevski – ormai rigenerato dalla cura del tecnico di Lecce – Sessegnon trova il gol dell’1-1. Il Southampton prova quindi a rintanarsi in difesa, ma il fortino resiste poco: al 31’ gli Spurs passano in vantaggio con un colpo di testa di Dier su angolo di Son. Nella ripresa, poi, il Tottenham continua la sua pressione e trova il 3-1: cross basso di Royal e Salisu la butta nella sua porta con un goffo intervento. Il definitivo 4-1 arriva 120 secondi più tardi con Kulusevski, bravo a stoppare il passaggio di Emerson Roayl e battere con un tiro a giro Bazunu.

Al 66’, poi, ha fatto il suo esordio con la maglia degli Spurs, Ivan Perisic: uno dei ‘colpi’ (addirittura arrivato a 0 sterline l’ex giocatore dell’Inter) del calciomercato estivo.