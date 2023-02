Premier, Mourinho tentato dal ritorno al Chelsea

Il tecnico portoghese lascerebbe la Roma dopo due stagioni secondo il portale 'Givemesport': con i Blues ha vinto tre campionati.

06-02-2023 19:49

La Roma ha intrapresto la giusta marcia, nonostante il passo falso del San Paolo e lo scivolone a sorpresa contro la Cremonese in Coppa Italia, ma José Mourinho sarebbe pronto a lasciare Trigoria, insoddisfatto dalle sessioni di calciomercato, per sbarcare una terza volta in Premier League.

E’ questa l’indiscrezione del portale ‘Givemesport’, secondo la quale l’uomo d’affari statunitense, nonché proprietario da qualche tempo dei Blues,Todd Bohely, non è soddisfatto dei risultati ottenuti da Graham Potter, che aveva a sua volta sostituito sulla panchina londinese Thomas Tuchel. Fonti indicano in Jorge Mendes l’incaricato di tessere la tela estiva: alla guida del Chelsea Mourinho ha vinto tre Premier (2004-2005, 2005-2006, 2014-2015), mancando però quel successo internazionale colto con Porto, Inter e Roma.