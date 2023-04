Premier: ritorno amaro per Lampard, Manchester United ok

In Tottenham-Brighton espulsi Stellini e De Zerbi

08-04-2023 19:02

Ritorno da dimenticare per Frank Lampard sulla panchina del Chelsea: i Blues sono stati sconfitti dal Wolverhampton per 1-0, a segno con Matheus Nunes, e restano nelle retrovie in classifica di Premier League, lontani dalla zona Europa.

Successi interni per il Manchester United contro l’Everton (in gol McTominay e Martial) e per il Tottenham contro il Brighton (decisiva la rete di Kane, espulso dopo le tensioni fuori dal campo sia Stellini, sia De Zerbi): continua serrata la corsa per la qualificazione alla Champions League, anche il Newcastle ha vinto a Brentford.

I risultati della trentesima giornata:

Aston Villa-Nottingham Forest 2-0

Brentford-Newcastle 1-2

Fulham-West Ham 0-1

Leicester-Bournemouth 0-1

Manchester United-Everton 2-0

Tottenham-Brighton 2-1

Wolverhampton-Chelsea 1-0