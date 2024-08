Premier: Rosso a Rice e gaffe Marianella: "chiamata folle di arbitro incompetente" ma il web lo smentisce

In Brighton-Arsenal espulsione singolare per il centrocampista dei Gunners, il telecronista Sky dà in escandescenza in diretta ma commette una gaffe

Non è un momento felice per l’Arsenal in Premier League: i Gunners vengono fermati sull’1-1 dal Brighton che continua ad affiancarli in classifica (ora sono a 7 punti entrambe) ma la squadra di Calafiori è stata penalizzata dal rosso a Rice (il primo della sua carriera) dopo soli 4′ della ripresa in una circostanza singolare che ha fatto scattare l’indignazione del telecronista di Sky Massimo Marianella.

L’espulsione di Rice

All’inizio del secondo tempo Rice, che era stato già ammonito nella prima frazione, strattona Veltman convincendo l’arbitro a fischiare. Il difensore del Brighton vuole ripartire velocemente, ma finisce per dare un calcio a Rice che gli passa davanti per ostacolarlo: il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo ed espelle il giocatore dell’Arsenal “per aver ritardato la ripresa del gioco“, come conferma sui social la Premier League nel profilo in cui spiega in tempo quasi reale le decisioni della Var.

La reazione di Marianella

In diretta tv il commento di Marianella diventa presto virale. Il telecronista non vede il tentativo di disturbo di Rice e se la prende solo con Veltman e poi con l’arbitro Kavanagh. Queste le sue parole: “Rice subisce un calcione, questo è da rosso, è da rosso senza discussione, gli ha tirato un calcione in maniera vigliacca fingendo di battere la punizione, l’arbitro lo ammonisce ma dovrebbe cacciarlo, come? Caccia Rice? La chiamata più ridicola in tanti anni che seguo il calcio, ormai ci sta tutto nel calcio moderno, Rice viene espulso, una chiamata folle di un arbitro incompetente, lo hanno fatto anche internazionale, ora salterà tre partite”.

I tifosi smentiscono Marianella

In realtà non è rosso diretto ma seconda ammonizione e anche giusta a norma di regolamento come gli ricordano i tifosi sui social. Fioccano i commenti: “Io non penso nulla (non conosco questo dettaglio del regolamento), se c’è un regolamento va applicato! Stupisce che Marianella dopo tanti anni nel calcio (come da lui affermato) non lo conosca!” e poi: “Un’esagerazione il giallo a Rice, allontana la palla perciò? Ripeto assurda questa valutazione ma non si può dire nulla su cosa c’è scritto sul regolamento” e anche: “Marianella non conosce il regolamento del gioco del calcio ed è lì a commentare la Premier League. Rice sposta la palla per impedire che l’avversario calci la punizione proprio mentre quello batteva. Giallo sacrosanto e quindi rosso (era il secondo). Parla di errore arbitrale”

C’è chi scrive: “Il rosso a Rice non è diretto ma è doppio giallo,e poi guardando il replay si vede benissimo che Rice sposta il pallone un secondo prima che il calciatore del Brighton batta la punizione veloce. Ineccepibile” e poi: “A livello regolamentare, quello è giallo, l’arbitro non sbaglia. Fiscale sì ma non fa errori. Marianella invece parte con le invettive e commenti sarcastici sull’arbitro a torto. E torto marcio pure” e infine: “Allontana la palla mentre quello deve battere. Giallo sacrosanto da regolamento. Era il secondo. Rice un cretino”.