Premio Fifa a Messi, accuse di brogli e ira di Cristiano Ronaldo

Scoppiano le polemiche intorno al premio The Fifa Football Awards 2019 assegnato a Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona è stata premiato alla Scala come miglior giocatore della scorsa stagione battendo il difensore del Liverpool Van Dijk e l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, che ha voluto esprimere il suo forte disaccordo non presentandosi alla cerimonia e creando un caso diplomatico con la Fifa.

CR7 sentiva di meritare il titolo forte dei tre trofei conquistati nel 2018/2019 (Serie A, Supercoppa Italiana, Nations League), contro l'unico della Pulce (Liga). Ma oltre all'ira di Ronaldo la Fifa deve fare fronte ai sospetti di brogli sollevati da parte di alcuni giurati che hanno partecipato al voto.

Il capitano del Nicaragua, Juan Barrera, su Twitter è stato durissimo: "Non ho votato per i premi The Best 2019 e qualsiasi informazione sul mio voto è falsa, grazie. Non ho mai votato per Messi. Sono rimasto sorpreso quando ho letto la lista dei capitani votanti, fra cui figurava il mio nome, senza che abbia mai votato. La Fifa sostiene di aver mandato il link della votazione al mio indirizzo elettronico, ma in realtà non l'ho mai ricevuto e di conseguenza non ho potuto votare. Come posso apparire nella lista dei capitani che hanno votato Messi se non ho nemmeno potuto esercitare il mio diritto di voto?".

Ad alimentare i sospetti anche il ct del Sudan Zdravko Logarusic, che sostiene di aver votato per Salah, Mané e Mbappé: invece secondo quanto pubblicato dalla Fifa, le sue preferenze sono andate a Messi, Van Dijk e Mané.

Furente anche la Federazione egiziana, che ha spedito una mail alla Fifa chiedendo dove siano finiti i propri voti per Salah. Sul web in tanti parlano di voti truccati e di brogli per favorire la vittoria di Messi.

Con questo successo, il fuoriclasse argentino supera proprio Ronaldo nella classifica dei premi Fifa dedicati al miglior giocatore del mondo (6 contro 5). Al terzo posto della speciale graduatoria c'è Zinedine Zidane a 3.

