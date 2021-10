Preseason NBA: Westbrook stecca la prima, Nets in volo

Falsa partenza per i Los Angeles Lakers versione “grandi firme”.

A dieci giorni dall’Opening Night della stagione 2021 coach Vogel incassa infatti una brutta sconfitta nel match di preseason contro Golden State (121-114), lo stesso avversario della prima sfida di regular season.

Delude all’esordio Russell Westbrook. Il duo Curry (30 punti)-Poole (28 com 6/13 dall’arco) stronca i gialloviola, alla seconda sconfitta dopo quella subita contro i Nets. Per Golden State è tre su tre nella preseason.

Al Chase Center il numero 0 fa appena due punti, 1/7 al tiro nei 17 minuti giocati. A riposo Davis, stecca pure LeBron James (9 punti), così la scena se la prende Dwight Howard, autore di 23 punti e 12 rimbalzi dalla panchina, ma non basta.

A proposito di Brooklyn, la squadra di Nash vince e convince anche senza Irving, ancora al palo per il noto caso legato al vaccino, liquidando i campioni in carica di Milwaukee (119-115), scesi però in campo con le riserve (30 punti per Jordan Nwora). Per i Nets brillano Kevin Durant (18 punti in 23 minuti) e Joe Harris (15 punti).

OMNISPORT | 09-10-2021 09:08