Filip Zubcic ha vinto il primo slalom gigante di Santa Caterina Valfurva: sotto una fitta nevicata, lo sciatore croato ha battuto di 12 centesimi lo sloveno Zan Kranjec e di 30 lo svizzero Marco Odermatt.

E’ il primo trionfo stagionale per lui è e il secondo in carriera in Coppa del Mondo. Non è stata una buona giornata per il gruppo azzurro: De Aliprandini ha terminato 23esimo, Borsotti 21esimo.

OMNISPORT | 05-12-2020 16:09