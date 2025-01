Probabili formazioni 21a giornata: Juve-Milan raffica di forfait; Inter sos centrocampo

Serie A 2024-25, 21° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La 21esima giornata potrebbe essere quella della svolta. Ci sono almeno un paio di partite per la zona alta della classifica che possono essere determinanti per la lotta scudetto. Il big match è sicuramente Atalanta-Napoli, partita a cui la Dea arriva non brillantissima e con un paio di assenze pesanti tra cui lo squalificato Kolasinac ma con Scalvini che ormai appare pienamente recuperato; il Napoli invece, oltre al lungo degente Buongiorno, manca anche Kvara oramai passato al Psg, Conte ha in David Neres un’alternativa affidabilissima. La seconda partita top della giornata è Juve-Milan: i bianconeri sono travolti oltre che dagli infortuni arcinoti anche dalle sirene di mercato, le stesse che probabilmente priveranno la squadra del suo unico centravanti (Vlahovic) che attualmente risulta fermato da disturbi muscolari e forse anche di Cambiaso finito d’improvviso al centro di un’operazione ultramilionaria con in City; il Milan rinuncerà sicuramente a Morata, squalificato e punterà su Abraham, ma anche Pulisic, Loftus e Chukwueze potrebbero dare forfait costringendo Conceicao a scelte alternative. L’Inter invece contro l’Empoli giocherà con un centrocampo rattoppato e con Frattesi che potrebbe dare forfait perché radio-mercato lo dà in partenza verso Roma. A proposito di Roma, Ranieri dovrebbe avere a disposizione tutti i suoi Dybala compreso, mentre il Genoa di Vieira ha già salutato Balotelli e ha un’infermeria ancora strapiena.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 17 Gennaio 2025 ore 20:45 Roma 3-5-2 Genoa 4-1-4-1 Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) A. Saelemaekers (56) M. Koné (17) L. Paredes (16) L. Pellegrini (7) Angeliño (3) P. Dybala (21) A. Dovbyk (11) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari N. Leali (1) K. De Winter (4) M. Bani (13) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) L. Kasa (53) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) M. Frendrup (32) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Riserve G. De Marzi, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Hermoso, Buba Sangaré, Z. Çelik, T. Baldanzi, N. Pisilli, N. Zalewski, S. El Shaarawy, E. Shomurodov, M. Soulé P. Gollini, D. Sommariva, A. Marcandalli, S. Sabelli, E. Bohinen, P. Masini, F. Melegoni, G. Pereiro, D. Ankeye, J. Ekhator, Junior Messias Squalificati - - Indisponibili B. Cristante - Distorsione alla caviglia - Rientra il 24-02-2025 M. Badelj - Infortunio alla coscia, R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 18-01-2025 , B. Norton-Cuffy - Infortunio alla coscia - Rientra il 18-01-2025 , Vítinha - Infortunio alla coscia - Rientra il 18-01-2025 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-03-2025 Sabato 18 Gennaio 2025 ore 15:00 Bologna 4-2-3-1 Monza 3-4-2-1 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) E. Holm (2) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) L. Ferguson (19) R. Orsolini (7) J. Odgaard (21) D. Ndoye (11) S. Castro (9) Probabili titolari S. Turati (30) A. Izzo (4) D. D'Ambrosio (33) A. Carboni (44) P. Ciurria (84) W. Bondo (38) A. Bianco (42) J. Akpa Akpro (7) D. Maldini (14) G. Caprari (10) M. Đurić (11) Riserve N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, L. De Silvestri, M. Erlić, C. Lykogiannis, S. Posch, G. Fabbian, N. Moro, K. Urbański, T. Dallinga, B. Domínguez, S. Iling-Junior A. Mazza, S. Pizzignacco, N. Postiglione, L. Colombo, S. Sensi, M. Valoti, O. Forson, M. Marić, K. Maussi Martins, A. Petagna, S. Vignato Squalificati - Pedro Pereira - Termina il 19-01-2025 Indisponibili M. Aebischer - Altro - Rientra il 19-01-2025 L. Caldirola - Altro, Pablo Marí - Infortunio all'inguine, A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 19-01-2025 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , G. Kyriakopoulos - Strappo muscolare, Dany Mota - Altro - Rientra il 19-01-2025 , S. Birindelli - Strappo muscolare Sabato 18 Gennaio 2025 ore 18:00 Juventus 4-2-3-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) N. Savona (37) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) A. Cambiaso (27) M. Locatelli (5) K. Thuram (19) K. Yıldız (10) W. McKennie (16) N. González (11) T. Koopmeiners (8) Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) F. Tomori (23) M. Thiaw (28) T. Hernández (19) I. Bennacer (4) Y. Fofana (29) Álex Jiménez (20) T. Reijnders (14) Rafael Leão (10) T. Abraham (90) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, J. Rouhi, V. Adžić, N. Fagioli, Douglas Luiz, T. Weah, S. Mbangula M. Sportiello, L. Torriani, D. Calabria, M. Gabbia, S. Pavlović, Y. Musah, F. Terracciano, F. Camarda, B. Omoregbe Squalificati - Álvaro Morata - Termina il 19-01-2025 Indisponibili A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-01-2025 , D. Vlahović - Strappo muscolare, Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-05-2025 Álvaro Morata - Strappo muscolare, A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , R. Loftus-Cheek - Infortunio all'anca - Rientra il 23-01-2025 , C. Pulišić - Strappo muscolare, S. Chukwueze - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 03-02-2025 , N. Okafor - Lesione al polpaccio - Rientra il 12-01-2025 Sabato 18 Gennaio 2025 ore 20:45 Atalanta 3-4-1-2 Napoli 4-3-3 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) G. Scalvini (42) I. Hien (4) B. Djimsiti (19) D. Zappacosta (77) Éderson (13) M. de Roon (15) M. Ruggeri (22) M. Pašalić (8) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) Juan Jesus (5) L. Spinazzola (37) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) David Neres (7) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, R. Bellanova, R. Tolói, M. Brescianini, M. Palestra, L. Samardžić, I. Sulemana, M. Retegui, N. Zaniolo N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, P. Mazzocchi, B. Gilmour, L. Hasa, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin Squalificati S. Kolašinac - Termina il 19-01-2025 - Indisponibili J. Cuadrado - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-01-2025 , G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 02-02-2025 K. Kvaratskhelia - Strappo muscolare, A. Buongiorno - Infortunio alla schiena - Rientra il 03-02-2025 Domenica 19 Gennaio 2025 ore 12:30 Fiorentina 4-2-3-1 Torino 4-2-3-1 Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) Y. Adli (29) R. Mandragora (8) A. Colpani (23) L. Beltrán (9) R. Sottil (7) M. Kean (20) Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) M. Vojvoda (27) G. Maripán (13) Saúl Coco (23) B. Sosa (24) S. Ricci (28) A. Tamèze (61) V. Lazaro (20) N. Vlašić (10) Y. Karamoh (7) C. Adams (18) Riserve T. Martinelli, P. Terracciano, L. Baroncelli, M. Kayode, M. Moreno, F. Parisi, M. Pongračić, N. Valentini, M. Folorunsho, J. Ikoné, A. Richardson, A. Guðmundsson, C. Kouamé A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, M. Pedersen, A. Masina, B. Bayeye, A. Ciammaglichella, M. Dalla Vecchia, S. Perciun, A. Njie, A. Sanabria Squalificati - K. Linetty - Termina il 20-01-2025 , S. Walukiewicz - Termina il 20-01-2025 Indisponibili - D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-02-2025 , I. Ilić - Strappo muscolare, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , G. Gineitis - Infortunio al ginocchio, Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 30-01-2025 Domenica 19 Gennaio 2025 ore 15:00 Cagliari 4-4-1-1 Lecce 4-3-3 Probabili titolari E. Caprile (25) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) A. Obert (33) N. Zortea (19) M. Adopo (8) A. Makoumbou (29) T. Augello (3) G. Gaetano (70) R. Piccoli (91) Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) P. Dorgu (13) Þ. Helgason (14) L. Coulibaly (29) B. Pierret (75) S. Pierotti (50) N. Krstović (9) Tete Morente (7) Riserve A. Sherri, V. Iliev, Paulo Azzi, M. Wieteska, A. Deiola, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, N. Viola, G. Lapadula, L. Pavoletti A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, K. Bonifazi, C. Pehlivanov, M. Kaba, F. Marchwiński, E. McJannet, Y. Ramadani, R. Burnete, J. Karlsson, A. Rebić Squalificati - - Indisponibili J. Palomino - Altro - Rientra il 20-01-2025 , M. Felici - Altro - Rientra il 20-01-2025 , Zito Luvumbo - Distorsione alla caviglia - Rientra il 20-01-2025 , G. Ciocci - Altro - Rientra il 03-03-2025 , K. Mutandwa - Infortunio al ginocchio - Rientra il 20-01-2025 N. Sansone - Altro, H. Rafia - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 10-02-2025 , L. Banda - Altro - Rientra il 17-02-2025 , A. Gallo - Lesione al tendine del ginocchio, Kialonda Gaspar - Altro - Rientra il 17-02-2025 , M. Berisha - Infortunio alla coscia Domenica 19 Gennaio 2025 ore 15:00 Parma 4-2-3-1 Venezia 3-5-2 Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) A. Hainaut (20) L. Valenti (5) E. Valeri (14) M. Keita (16) Hernani (27) D. Man (98) S. Sohm (19) V. Mihăilă (28) A. Bonny (13) Probabili titolari F. Stanković (35) F. Carboni (79) J. Idzes (4) R. Haps (5) A. Candela (27) M. Kofod Andersen (38) H. Nicolussi (14) G. Busio (6) M. Šverko (33) G. Oristanio (11) J. Pohjanpalo (20) Riserve E. Corvi, R. Marcone, M. Løvik, G. Leoni, N. Trabucchi, W. Cyprien, D. Camara, E. Plicco, M. Cancellieri, A. Haj Mohamed M. Grandi, J. Joronen, Z. Rioda, B. Bjarkason, A. Chiesurin, C. Conde, S. El Haddad, M. Ellertsson, J. Yeboah, C. Gytkjær Squalificati - F. Zampano - Termina il 20-01-2025 Indisponibili G. Di Chiara - Altro, Y. Osorio - Infortunio alla schiena - Rientra il 20-01-2025 , Adrián Bernabé - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-01-2025 , B. Balogh - Lesione al polpaccio, G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 A. Duncan - Lesione al polpaccio - Rientra il 20-01-2025 , D. Črnigoj - Altro, M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 14-06-2025 , G. Altare - Strappo muscolare, R. Sagrado - Strappo muscolare, J. Schingtienne - Altro Domenica 19 Gennaio 2025 ore 18:00 Hellas Verona 5-3-2 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari L. Montipò (1) G. Magnani (23) D. Coppola (42) P. Dawidowicz (27) T. Suslov (31) O. Duda (33) S. Serdar (25) C. Tengstedt (11) A. Sarr (9) D. Faraoni (5) D. Bradarić (12) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Mario Gila (34) A. Romagnoli (13) L. Pellegrini (3) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) B. Dia (19) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Riserve A. Berardi, S. Perilli, C. Corradi, F. Daniliuc, Y. Okou, Dani Silva, R. Belahyane, G. Kastanos, D. Lazović, A. Sishuba, F. Alidou, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, E. Hysaj, Nuno Tavares, T. Bašić, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, T. Noslin, Pedro Squalificati - L. Tchaouna - Termina il 20-01-2025 Indisponibili A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio, J. Cruz - Infortunio alla coscia, D. Ghilardi - Altro M. Vecino - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-02-2025 , Patric - Distorsione alla caviglia - Rientra il 31-01-2025 , M. Lazzari - Infortunio al ginocchio Domenica 19 Gennaio 2025 ore 20:45 Inter 3-5-2 Empoli 3-4-2-1 Probabili titolari Y. Sommer (1) M. Darmian (36) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) D. Dumfries (2) N. Barella (23) K. Asllani (21) P. Zieliński (7) Carlos Augusto (30) M. Taremi (99) L. Martínez (10) Probabili titolari J. Seghetti (12) S. Goglichidze (2) L. Marianucci (35) M. Viti (21) E. Gyasi (11) L. Henderson (6) A. Grassi (5) G. Pezzella (3) S. Esposito (99) Y. Maleh (93) L. Colombo (29) Riserve A. Calligaris, Josep Martínez, F. Acerbi, F. Dimarco, T. Palacios, B. Pavard, T. Berenbruch, T. Buchanan, D. Frattesi, L. Topalović, M. Zanchetta, M. Arnautović, M. Thuram S. Perisan, D. Vásquez, L. Cacace, M. De Sciglio, D. Fălcușan, J. Sambia, L. Tosto, J. Bacci, J. Fazzini, S. Żurkowski, I. Konate Squalificati - - Indisponibili H. Mkhitaryan - Infortunio alla coscia - Rientra il 20-01-2025 , H. Çalhanoğlu - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , R. Di Gennaro - Infortunio alla mano - Rientra il 24-02-2025 , J. Correa - Lesione al polpaccio - Rientra il 20-01-2025 , Y. Bisseck - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 03-03-2025 , A. Ismajli - Strappo muscolare - Rientra il 26-01-2025 Lunedì 20 Gennaio 2025 ore 20:45 Como 3-4-2-1 Udinese 3-5-2 Probabili titolari J. Butez (30) E. Goldaniga (5) A. Dossena (13) M. Kempf (2) I. Van der Brempt (77) Y. Engelhardt (26) L. da Cunha (33) A. Fadera (16) Assane Diao (38) Gabriel Strefezza (7) P. Cutrone (10) Probabili titolari R. Sava (90) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) O. Solet (28) Rui Modesto (77) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) M. Payero (5) J. Zemura (33) F. Thauvin (10) A. Sánchez (7) Riserve E. Audero, Pepe Reina, Fellipe Jack, M. Braunöder, M. Caqueret, A. Iovine, B. Kone, L. Mazzitelli, N. Paz, M. Perrone, N. Razi, S. Verdi, A. Belotti, F. Chinetti, A. Gabrielloni D. Padelli, E. Piana, E. Ebosse, C. Kabasele, H. Kamara, I. Touré, A. Atta, J. Ekkelenkamp, S. Pafundi, Iker Bravo, L. Lucca, Brenner Squalificati - - Indisponibili Sergi Roberto - Lesione al polpaccio, Alberto Moreno - Infortunio alla coscia Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, K. Ehizibue - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-01-2025 , K. Davis - Lesione al polpaccio, M. Okoye - Infortunio alla mano - Rientra il 03-03-2025 , Oier Zarraga - Infortunio all'inguine

Tutte le partite di questa giornata