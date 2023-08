Probabili formazioni Serie A: 1a giornata. Napoli senza Kvara e i dubbi di Allegri

Le anticipazioni sui possibili schieramenti delle squadre nelle partite del primo turno del campionato di Serie A 2023-24

Riparte il campionato di Serie A e scatta anche la corsa a decifrare le probabili formazioni che le 20 squadre del massimo campionato potrebbero schierare nella partita del debutto.

La prima giornata, disputata a calciomercato ancora apertissimo si espone al rischio di essere quasi l’appendice delle amichevoli estive. Ciò significa formazioni quasi improvvisate, con giocatori misteriosamente accantonati in vista – chissà – della conclusione di una manovra di trasferimento, oppure al contrario giocatori secondari improvvisamente lanciati titolari, con la speranza di dar loro una vetrina credibile per una possibile cessione last minute, giovani messi in campo per coprire vuoti in rosa non ancora colmati da acquisti e così via.

Senza contare che in molti casi lo stato di forma dei singoli o dei collettivi è ancora molto approssimativo; che le infermerie sono in qualche caso già piene di infortunati freschi oltre ai lungodegenti: e che le squadre devono anche fare i conti con i residui delle sanzioni disciplinari ereditati dalla stagione appena conclusa.

Le risultante di tutte queste premesse è che azzeccare le prime probabili formazioni della stagione, non è semplicissimo. Noi ci abbiamo provato, tenendo conto del quadro degli indisponibili, delle indicazioni emerse dalle amichevoli estive e dal fatto che i mister di solito tendono a partire dalle certezze confermando, quando possono, l’impianto di gioco con cui hanno concluso la stagione precedente.

Ecco in estrema sintesi cosa potrebbe accadere al fischio d’inizio della prima giornata

FROSINONE-NAPOLI : i campioni d’Italia dovrebbero ripartire con un 11 simile a quello che ha dominato la stagione scorsa. Non ci sarà Kvara, i nuovi dovrebbero partire dalla panchina. Frosinone con tante novità sia in panchina che in campo.

: i campioni d’Italia dovrebbero ripartire con un 11 simile a quello che ha dominato la stagione scorsa. Non ci sarà Kvara, i nuovi dovrebbero partire dalla panchina. Frosinone con tante novità sia in panchina che in campo. EMPOLI-VERONA : Zanetti e Baroni, partono dall’usato sicuro. Nell’Empoli spazio al baby Caprile, erede di Vicario.

: Zanetti e Baroni, partono dall’usato sicuro. Nell’Empoli spazio al baby Caprile, erede di Vicario. INTER-MONZA : al netto di chi non c’è più, Inzaghi punta sul suo 3-5-2 con Thuram terminale offensivo. Tanti gli ex della partita: Carlos Augusto parte dalla panca, nel Monza invece spazio subito a Gagliardini in regia.

: al netto di chi non c’è più, Inzaghi punta sul suo 3-5-2 con Thuram terminale offensivo. Tanti gli ex della partita: Carlos Augusto parte dalla panca, nel Monza invece spazio subito a Gagliardini in regia. GENOA-FIORENTINA : il Grifo torna in A in grande spolvero, fari puntati su Retegui. Nella Viola Arthur dal primo minuto e in avanti spazio al neo acquisto Nzola.

: il Grifo torna in A in grande spolvero, fari puntati su Retegui. Nella Viola Arthur dal primo minuto e in avanti spazio al neo acquisto Nzola. SASSUOLO-ATALANTA : tra gli emiliani non ci sarà Berardi (in uscita?), nella Dea in difesa debutta Kolasinac

: tra gli emiliani non ci sarà Berardi (in uscita?), nella Dea in difesa debutta Kolasinac ROMA-SALERNITANA : Mou lancia subito tre acquisti tra cui l’attesissimo Aouar; Sousa va sul sicuro confermando la squadra che ha concluso il campionato scorso.

: Mou lancia subito tre acquisti tra cui l’attesissimo Aouar; Sousa va sul sicuro confermando la squadra che ha concluso il campionato scorso. LECCE-LAZIO : salentini con tante novità, specialmente dietro dove non c’è più il mostro Umtiti; Sarri cerca in Kamada l’erede di Milinkovic, in attesa di Rovella.

: salentini con tante novità, specialmente dietro dove non c’è più il mostro Umtiti; Sarri cerca in Kamada l’erede di Milinkovic, in attesa di Rovella. UDINESE-JUVENTUS : tante novità tra i friulani, ma Sottil punta subito sul tandem Beto-Thauvin; Allegri sembra orientato a una specie di 3-5-2 con Weah largo a destra e Chiesa a far da spalla a Vlahovic. Ma non si escludono cambiamenti dell’ultim’ora specialmente nella zona mediana del campo.

: tante novità tra i friulani, ma Sottil punta subito sul tandem Beto-Thauvin; Allegri sembra orientato a una specie di 3-5-2 con Weah largo a destra e Chiesa a far da spalla a Vlahovic. Ma non si escludono cambiamenti dell’ultim’ora specialmente nella zona mediana del campo. TORINO-CAGLIARI : Juric va per piccoli passi e conferma la squadra che ha plasmato l’anno scorso con la sola aggiunta dell’ex Inter Bellanova sulla corsia di destra; il nuovo Cagliari di Ranieri riparte con tanti giovani di belle speranze come Makoumbou e Oristanio

: Juric va per piccoli passi e conferma la squadra che ha plasmato l’anno scorso con la sola aggiunta dell’ex Inter Bellanova sulla corsia di destra; il nuovo Cagliari di Ranieri riparte con tanti giovani di belle speranze come Makoumbou e Oristanio BOLOGNA-MILAN: Thiago Motta, orfano di Arnautovic consegna le chiavi dell’attacco a Zirkzee e Ndoye; Pioli punta forte sui nuovi acquisti, spazio perciò a Loftus-Reijnders-Pulisic

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1a GIORNATA

