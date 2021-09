Problema cardiaco per Coman: "Disturbo del ritmo, è stato operato"

Kingsley Coman senza pace. E questa volta gli infortuni, quelli che spesso lo hanno costretto a fermarsi durante la sua ancor breve carriera, c’entrano poco. C’entra, piuttosto, un leggero problema cardiaco riscontrato recentemente all’ex giocatore della Juventus.

A rivelarlo è stato Julian Nagelsmann, l’allenatore del Bayern, durante la conferenza stampa di vigilia della gara che i campioni di Germania in carica dovranno disputare domani pomeriggio contro il Bochum:

“Kingsley Coman è stato operato ieri. Aveva un piccolo, leggero battito cardiaco in più, un leggero disturbo del ritmo. A volte gli mancava brevemente il respiro. Ecco perché abbiamo optato per questa procedura, facendogli un elettrocardiogramma a lungo termine. Martedì farà nuovamente un cardio-training e non rimarrà ai box per più di una settimana e mezza o due settimane”.

Un bel problema per Coman, che in questa stagione è sceso in campo pochissimo. Appena una quarantina di minuti in Bundesliga, uno spezzone di Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund, un minuscolo scampolo di partita contro il Barcellona in Champions League.

In ogni caso, come specificato da Nagelsmann, il problema cardiaco di Coman si è rivelato essere piuttosto leggero. Il suo rientro agli allenamenti, e poi in campo, potrebbe avvenire già all’inizio del mese di ottobre.

