Problema per la Lazio: Radu è stato operato all'inguine

La Lazio perde Stefan Radu. Il difensore rumeno, che si era fermato nel riscaldamento del match contro l’Inter della scorsa domenica, è stato operato per un problema all’inguine.

Come ha spiegato il club in un comunicato ufficiale, l’intervento si è svolto nella mattinata di giovedì ed è perfettamente riuscito. “Nella mattinata odierna il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività”.

Secondo quanto riporta ‘Il Tempo’, lo stop di Radu dovrebbe aggirarsi intorno al mese. L’obiettivo potrebbe essere tornare per il match di ritorno con il Bayern Monaco.

Salterà certamente la sfida d’andata, oltre ai match di campionato con Sampdoria, Bologna e Torino. Difficile anche il ritorno per la sfida con la Juventus del 6 marzo.

OMNISPORT | 18-02-2021 12:12