Serie B, si parte con Palermo-Cremonese: il programma con gli orari e le tv

Il big match del "Renzo Barbera" apre il 30° turno. Domani in campo le prime tre, domenica la Samp a Reggio Emilia e il derby Catanzaro-Cosenza

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La 30^ giornata del campionato di Serie B si apre questa sera (ore 20.30) con l’anticipo Palermo-Cremonese. Domani si giocano altre 6 gare, tra cui spiccano Cesena-Spezia e Pisa-Mantova, mentre il Sassuolo va a Cittadella. Domenica giù il sipario, prima della sosta per le nazionali, con le ultime 3 partite in programma: da segnalare il derby calabrese Catanzaro-Cosenza e la trasferta della Sampdoria a Reggio Emilia.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, sono tramesse in diretta, in esclusiva, su DAZN. È possibile seguire le gare attivando l’app su una smart TV, accedere dalla sezione dedicata su SkyQ o collegare dispositivi come PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

È possibile seguire i match anche i streaming, con il servizio attivo sul sito web di DAZN e sulla app disponibile gratuitamente su smartphone e tablet tramite App Store o Google Play. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login sarà sufficiente selezionare la partita per godersi il match. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

Serie B, 30^ giornata, l’anticipo Palermo-Cremonese

Il big match Palermo-Cremonese apre la 30^ giornata del campionato di Serie B. I rosanero, in serie utile da 5 giornate (9 punti), sono ancora in bilico tra la qualificazione ai playoff (occupano l’8° posto in compagnia del Bari) e un pericoloso flop.

Nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 a Genova contro la Sampdoria, mentre la Cremonese ha schiantato il Catanzaro a domicilio (4-0) nello scontro diretto per il 4° posto. In settimana, però, Stroppa e i suoi hanno incassato la pesante squalifica comminata a Franco Vazquez dal giudice sportivo: 10 turni di stop per i presunti insulti razzisti a Dorval del Bari.

Serie B, 30^ giornata, le gare del sabato

Domani scenderanno in campo le prime tre della classe. Trasferta a Cittadella per il Sassuolo capolista. Gli emiliani hanno rallentato a Bari lo scorso turno (1-1), aumentando comunque il vantaggio sul Pisa secondo: +9 sulla più diretta inseguitrice e +12 sullo Spezia terzo. Nelle ultime 10 giornate il Sassuolo ha perso soltanto lo scontro diretto contro lo Spezia ed è in serie utile da 6 partite (12 punti). Il Cittadella, invece, deve scrollarsi di dosso il pesante 5-1 interno subito dal Sudtirol lo scorso turno.

Per il Pisa, reduce da 2 ko di fila, c’è un Mantova alla disperata ricerca di punti. I nerazzurri di Filippo Inzaghi hanno perso 4 punti di vantaggio nelle ultime due gare e sentono il fiato sul collo dello Spezia, atteso dal difficile confronto col Cesena al “Manuzzi” (romagnoli in salute, 11 punti nelle ultime 5 uscite) e ora a -3 dai nerazzurri. Il Mantova, invece, ha perso il feeling con la vittoria: una sola ottenuta nelle ultime 11 gare (il 18 gennaio a Cittadella).

Completano il programma di domani altre tre gare: Juve Stabia-Modena (campani in affanno, un punto negli ultimi 270’; emiliani nuovamente lontani dalla zona playoff, distante 4 punti); Bari-Salernitana, con i pugliesi in corsa per i playoff e i granata costretti a rincorrere la salvezza, e Frosinone-Brescia, delicato scontro diretto per la permanenza in Serie B (squadre separate da un solo punto in classifica, Frosinone 30-Brescia 31).

Serie B, 30^ giornata, le gare del sabato

Domenica chiudono il programma della 30^ giornata le ultime tre partite. La Sampdoria fa visita alla Reggiana: entrambe sono appaiate a 31 punti in piena bagarre salvezza. A Bolzano, il Sudtirol vuole definitivamente tirarsi fuori dalla zona calda grazie alla cura Castori: al “Druso” arriva l’altalenante Carrarese, reduce da 2 vittorie e 3 ko nelle ultime 5 giornate.

Infine, c’è attesa in Calabria per il sentitissimo derby tra Catanzaro e Cosenza. I padroni di casa hanno perso il 4° posto dopo il 4-0 subito a Cremona, ma sono in piena corsa per un posto nei playoff. Al contrario, per il Cosenza è una gara da dentro o fuori: ultimo posto in classifica, con 5 punti di distanza dai playout e 6 dalla salvezza diretta. Una sconfitta equivarrebbe a una possibile condanna per i silani.

Serie B, 30^ giornata: gli orari

Di seguito il programma completo della 30^ giornata del campionato di Serie B e gli orari di inizio degli incontri:

Palermo-Cremonese venerdì 14 marzo ore 20.30

Cesena-Spezia sabato 15 marzo ore 15

Cittadella-Sassuolo sabato 15 marzo ore 15

Frosinone-Brescia sabato 15 marzo ore 15

Juve Stabia-Modena sabato 15 marzo ore 15

Pisa-Mantova sabato 15 marzo ore 17.15

Bari-Salernitana sabato 15 marzo ore 19.30

Reggiana-Sampdoria domenica 16 marzo ore 15

Sudtirol-Carrarese domenica 16 marzo ore 15

Catanzaro-Cosenza domenica 16 marzo ore 17.15

Classifica Serie B 2024/25