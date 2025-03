Dennis Johnsen, tutti i numeri del Player of the Week della 29° giornata di Serie B

Ha aperto e chiuso la sfida dello Zino contro il Catanzaro, un match da top player

Due reti, un palo e tante giocate volte ad annichilire la retroguardia degli ospiti, questa la prestazione contro il Catanzaro di Dennis Johnsen, una prestazione che gli vale il riconoscimento della Lega Serie B

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con il netto successo per 4-0 ottenuto sabato 8 marzo al Giovanni Zini sul Catanzaro, la Cremonese si è aggiudicata 3 punti importantissimi nella corsa verso i playoff. La squadra di Giovanni Stroppa si è portata al quarto posto in classifica con 45 punti, superando proprio i calabresi. Grande protagonista della partita è stato Dennis Johnsen, autore di una doppietta.

Doppietta, come riporta il sito ufficiale della Lega B che gli ha permesso di eguagliare “il proprio record realizzativo in una singola stagione di Serie BKT: cinque reti in 34 presenze con le maglie di Venezia (tre) e Cremonese (due) nel 2023/24″.

Curiosa la coincidenza per la quale “la squadra calabrese è la formazione contro cui il classe ’98 ha realizzato più gol nella competizione (tre reti in cinque incontri) ed è l’unica avversaria contro cui ha trovato la via della rete con due maglie diverse in Serie BKT (un gol anche con quella del Venezia, il 10 novembre 2023).”

Dennis Johnsen, un sabato da ricordare

L’attaccante norvegese ha raramente trovato spazio in formazione titolare durante questa stagione. Quella di sabato è stata infatti solo la quinta presenza dal 1′ su 23 totali, per un totale di 870 minuti giocati. Malgrado lo spazio relativo avuto a disposizione, il classe ’98 è riuscito a mettere a referto 5 gol e altrettanti assist nel corso del campionato.

Considerando che su 21 conclusioni tentate, sono 11 quelle nello specchio, si tratta di un bottino realizzativo di tutto rispetto che avrebbe potuto essere anche migliore, visti i 4 legni colpiti da Johnsen.

Il suo contributo alle sorti della squadra lombarda è notevole anche su altri aspetti. Sa essere molto preciso nei passaggi, infatti sono 187 quelli riusciti su 258 tentativi. È degno di nota anche il numero dei traversoni riusciti, sono 15 i cross portati a compimento con successo.

Il dato sale a 22 considerando anche i corner battuti con successo, possiamo quindi intuire come il giocatore grigiorosso sia dotato di ottimi piedi. A proposito dei calci d’angolo, lo scandinavo se li sa anche conquistare, ci è già riuscito 7 volte.

Sponde e duelli fisici

Fonte: US Cremonese Facebook

L’ex Venezia sa anche essere un ottimo punto di riferimento nel gioco di sponda, sono 8 le triangolazioni riuscite che lo hanno visto protagonista. Inoltre, è abbastanza abile nel trovare i compagni con passaggi filtranti precisi e con lanci lunghi, ne ha collezionati rispettivamente già 6 e 14. È dotato di ottime capacità di movimento senza palla facendosi spesso trovare libero in zona pericolosa, in area avversaria ha giocato 53 palloni.

Johnsen sa rendersi utile anche nei duelli fisici. Si è esibito in 9 tackle riusciti (perdendone solamente uno), vincendo anche 55 contrasti, 8 dei quali di testa. È molto valido il suo lavoro di supporto ai difensori in fase di interdizione. Si è reso protagonista di 5 respinte difensive, ha intercettato due passaggi ed è soprattutto riuscito a recuperare ben 33 palloni.

Stroppa può quindi disporre nella sua rosa di un giocatore che sa rendersi utile in diverse fasi del gioco e il suo impiego part-time può essere decisivo per riuscire a risolvere a proprio favore nel finale partite spigolose. Arrivati al rush finale del campionato, il norvegese può rivelarsi un elemento utilissimo per aiutare la Cremonese a centrare il traguardo dei playoff.

La carriera di Johnsen

Dennis Tørset Johnsen è nato il 16 febbraio 1998 a Skien in Norvegia. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Tiller dove ha giocato dall’età di 10 anni fino al 2013. Si è fatto notare subito, oltre che per il fisico, per la buona velocità di base e per l’ottima tecnica tanto da essere ingaggiato per il settore giovanile del Rosenborg. Club di primaria importanza del campionato norvegese.

Al Rosenborg resta solo una stagione perché nel 2015, a soli 17 anni, viene acquistato dal club olandese dell’Heerenveen dove gioca titolare nel campionato Under 19 e dal quale viene prelevato dall’Ajax Jong.

Nel 2019, dopo una breve parentesi di nuovo all’Heerenveen viene ceduto in prestito al PEC Zwolle dove nel 2019-2020 gioca titolare in Eredivisie mettendo insieme 33 presenze e 10 reti. Nel calciomercato del 2020, in piena era Covid passa, per 3 milioni di euro al Venezia.

Dal 2020 al 2024 con i lagunari gioca due stagioni e mezza in Serie B e una in Serie A inanellando 112 presenze e 10 reti. Nel febbraio 2024 passa, a sorpresa, alla Cremonese, dove gioca 13 partite nella stagione 23-24 e 23 in quella attualmente in corso.

Il valore di mercato

L’attuale valore di mercato di Dennis Johnsen varia, a seconda delle fonti, tra i 2,4 e i 2,6 milioni di euro. Il valore risente del conteggio dei premi e delle clausole di rivendita concesse dalla Cremonese al Venezia all’atto del suo acquisto.

Il suo ingaggio, invece, è di circa 900.000 euro per un contratto che lo lega al club Grigiorosso fino al 30 giugno 2027.