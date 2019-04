Prova tv per Bakayoko e Kessie: cosa rischia il Milan

Il gesto di Bakayoko e Kessie al termine della partita tra Milan e Lazio rischia di costare molto caro al club rossonero. Il capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, ha deciso di inviare al giudice sportivo la segnalazione per l’applicazione della prova tv per valutare il gesto di scherno fatto dai due centrocampisti rossoneri nei confronti del laziale Acerbi.

I due hanno festeggiato assieme ai compagni sotto la Curva Sud di San Siro esibendo come un trofeo, e come segno di irrisione, la maglia del difensore biancoceleste. Un gesto subito condannato e criticato sia dallo stesso Acerbi, poi da Ciro Immobile e dallo stesso tecnico del Milan Gennaro Gattuso, che in conferenza stampa aveva ordinato ai suoi giocatori di chiedere immediatamente scusa per quanto fatto. Le scuse di Bakayoko e Kessie erano arrivate via social: i due avevano spiegato che si era solo trattato di un gesto scherzoso.

Una goliardata che rischia di costare cara. I due giocatori potrebbero essere squalificati per “condotta antisportiva” in un momento cruciale della stagione, con il Diavolo in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Possibile anche una semplice multa da parte del giudice sportivo.

“Bakayoko e Kessié con la maglia di Acerbi sotto la Curva? Bisogna chiedere scusa, queste cose non si fanno. Si smanetta troppo e un professionista deve usare meno possibile i social network e concentrarsi a fare un’ora di allenamento in più”, così si era espresso Gattuso dopo la gara.

Il caso è diventato quasi politico, il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha dichiarato: “Lo sport è sana competizione, è correttezza e lealtà. Mostrare la maglia di un altro giocatore per sbeffeggiarlo è prima di tutto un gesto stupido, inqualificabile, indegno dei valori dello sport e anche della maglia che indossano. Mi auguro che vengano presi i giusti provvedimenti per stigmatizzare quello che è accaduto”.

