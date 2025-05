Psg-Arsenal, moviola: il Var manda nel panico i tifosi, il gol annullato e le polemiche sui rigori

La prova dell’arbitro Zwayer al Parco dei Principi per la semifinale di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ne ha ammoniti sei

La carriera di Felix Zwayer, fischietto nato a Berlino il 19 maggio 1891 scelto dall’Uefa per Psg-Arsenal, non è esente da macchie. Quella più clamorosa è datata 2005, quando fu squalificato per sei mesi: Zwayer era assistente dell’arbitro Hoyzer e ammise di essere stato coinvolto nella combine in una gara di un campionato minore tedesco. Nel 2009 la promozione in Bundesliga e dal 2012 è stato nominato internazionale fino alla direzione della finale di Nations League 2022/23 tra Spagna e Croazia. Dal punto di vista dell’atteggiamento in campo è un arbitro autoritario che ricorre il meno possibile ai cartellini e non predilige il dialogo con i calciatori. Altra caratteristica che lo contraddistingue è che tende a evitare l’aiuto del Var. Con le squadre italiane che i ricordi sono spiacevoli ma vediamo come se l’è cavata ieri al Parco dei Principi.

I precedenti di Zwayer con Psg e Arsenal

Tre i precedenti del fischietto tedesco con i Gunners (due vittorie e un pareggio), due incroci (una vittoria e un pari) con i parigini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con Osmers IV uomo, Dankert al Var e Brand all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Nuno Mendes (P), Rice (A), Lewis-Skelly (A), Calafiori (A), Kvaratskhelia (P), Saka (A).

Psg-Arsenal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ Kvara entra in area palla al piede e cerca di passare in mezzo a due difensori dell’Arsenal per poi finire a terra per il braccio largo di Jurrien Timber. L’arbitro lascia correre. Al 47′ Merino segna l’1-1 di testa sulla punizione battuta da Rice ma il gol viene annullato per fuorigioco come conferma il Var dopo un lungo check con Vincic.

Nella ripresa al 33′ i giocatori dell’Arsenal protestano per un presunto fallo in area di rigore non fischiato: Joao Neves infatti tocca il piede di Merino nel momento in cui lo spagnolo sta calciando in porta, per Vincic il contatto è minimo e il Var non può intervenire in questi casi. Sugli sviluppi dell’azione, mentre ancora protestano gli inglesi, c’è un sospetto mani di Lewis-Skelly sul tiro in porta di Hakimi. C’è l’intervento del Var che scatena la suspence sugli spalti: il pubblico teme che si tratti di una revisione dell’episodio precedente ma non è così.

Dopo l’on field review Zwayer assegna il penalty ai parigini ma Vitinha sbaglia dagli 11 metri. Nel finale graziato Hakimi per un brutto fallo su Martinelli, il terzino marocchino infatti era già stato ammonito e ha rischiato di ricevere un secondo giallo. Dopo il recupero Psg-Arsenal finisce 2-1.