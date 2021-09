Psg-City, Ferdinand: "Messi coccodrillo irrispettoso"

Una scena insolita durante Psg-City riguardante Lionel Messi ha colpito l’attenzione del pubblico. Non sicuramente l’ennesimo gol della Pulce in Champions league, anche se quello di ieri è stato il primo col club francese, bensì il “coccodrillo” che il campione argentino ha dovuto effettuare in partita durante un calcio di punizione degli avversari.

Un gesto che ha fatto molto discutere in Inghilterra, dove Rio Ferdinand ha commentato: “Nel momento in cui Mauricio Pochettino gli ha chiesto di farlo sul campo di allenamento, qualcuno avrebbe dovuto intervenire e dire: ‘No, no, no, no, Leo Messi non può fare queste cose’. È irrispettoso, non l’avrei fatto. Se fossi stato un suo compagno, mi sarei sdraiato al posto suo”.

OMNISPORT | 29-09-2021 14:06