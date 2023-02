Il tecnico della Roma avrebbe ricevuto un sondaggio da parte del club francese

17-02-2023 21:20

José Mourinho sarebbe stato contattato dal Paris Saint Germain, secondo le indiscrezioni riportate da Footmercato. Secondo le voci, il consulente di mercato Luis Campos avrebbe effettuato un sondaggio presso l’entourage dell’allenatore della Roma, in scadenza di contratto nel 2024.

Lo Special One sarebbe così nella rosa degli allenatori papabili in caso di addio di Galtier: Mourinho sarebbe in lizza con Zinedine Zidane, che resta il favorito per la panchina dei campioni di Francia.