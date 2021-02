PSG, definito il futuro di Alessandro Florenzi

Uno dei protagonisti della grande festa di Barcellona, oltre al fenomeno Kylian Mbappé, è stato sicuramente Alessandro Florenzi, fenomenale nell’azione del secondo gol del PSG ma autore di una prestazione davvero spettacolare. La stampa francese celebra il terzino italiano in prestito dalla Roma, con il quotidiano ‘L’Equipe’ che applaude il rendimento con la maglia del Paris Saint-Germain del nazionale azzurro.

Il PSG lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate dal sodalizio giallorosso e attualmente è un titolare inamovibile con Mauricio Pochettino. Questo sta portando la dirigenza parigina, con il DT Leonardo capo-popolo, verso il riscatto definitivo di Florenzi. In caso di fumata bianca, nelle casse giallorosse finirebbero 9 milioni di euro come da accordi precedentemente stabiliti. L’eclettico laterale ha collezionato finora in stagione 26 presenze, con 2 reti e 3 assist all’attivo.

Nonostante il suo amoore per Roma, il futuro potrebbe continuare ad essere sotto la Tour Euffel.

