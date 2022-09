PSG, Draxler in prestito al Benfica

01-09-2022 21:56

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Julian Draxler si è unito al Benfica in prestito per una stagione. Il giocatore tedesco trascorrerà il resto della stagione 2022-23 all’Estadio da Luz, dove vestirà la maglia numero 93.

Draxler è l’ottavo acquisto della finestra di mercato di Roger Schmidt, e tenterà di giocare con regolarità in vista della Coppa del Mondo che si terrà in Qatar nel corso dell’anno.

Il 28enne non è ancora sceso in campo in questa stagione per il PSG, per il quale ha segnato 26 gol in 198 presenze in tutte le competizioni da quando è arrivato dal Wolfsburg nel 2017.

Tuttavia, i tantissimi infortuni hanno sempre impedito a Draxler di assicurarsi un posto da titolare fisso nelle ultime stagioni.

Un problema al ginocchio lo ha infatti escluso dalle ultime settimane della stagione 2021-22, durante la quale ha collezionato solo cinque presenze in campionato sotto la guida di Mauricio Pochettino.

Draxler potrebbe debuttare venerdì quando il Benfica accoglierà il Vizela all’Estadio da Luz nella Primeira Liga. La squadra di Schmidt ha iniziato perfettamente la sua annata di campionato, vincendo tutte e quattro le partite iniziali.