Psg, il Santos su Neymar. Il Presidente: "Devo provarci"

02-07-2022 20:50

Il futuro di Neymar resta in bilico. Il brasiliano potrebbe lasciare in estate il Psg e trasferirsi in qualche altro top club europeo, ma c’è anche chi sogna il grande colpo nonostante le ridotte disponibilità economiche.

Il presidente del Santos Andrés Rueda, ai microfoni di Rádio Guaruja, si è esposto sul possibile ritorno di Neymar nella squadra che lo ha lanciato:”Il Santos terrà sempre le porte aperte a Neymar. Quando se ne andò, disse che sarebbe tornato. Sappiamo che è difficile, ma il mio dovere è almeno quello di provarci”.