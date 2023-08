Luis Enrique medita l’addio dal PSG: il caso Mbappé e il futuro di Campos tra i motivi

Secondo il quotidiano Marca, il tecnico spagnolo Luis Enrique starebbe pensando ad un clamoroso addio dal PSG: tra i motivi ci sarebbe il caso Mbappé e il futuro di Luis Campos, il dirigente per cui aveva scelto i francesi

03-08-2023 23:18

Il PSG è sempre più una polveriera. Come se non bastasse il caso Mbappé che agita i tifosi francesi, ora rischia di crearsi un vero e proprio caso con le voci su un clamoroso addio di Luis Enrique, poco più di un mese dal suo arrivo nella capitale francese. La situazione sembra essere davvero esplosiva e rischia di minare la stagione della squadra prima dell’esordio ufficiale in campo.

La rivelazione di Marca: Luis Enrique medita l’addio

La rivelazione che ha del clamoroso arriva dalla Spagna e la riporta il quotidiano Marca che rivela che Luis Enrique sta prendendo in considerazione l’idea di lasciare il PSG a distanza di poco più di un mese dall’arrivo nella capitale francese. Dietro alla clamorosa decisione che l’ex commissario tecnico della nazionale spagnola starebbe maturando ci sono diverse motivazioni. L’ultima quella che avrebbe fatto scattare la scintille sarebbe stato un articolo di Le Parisien che sosteneva che il futuro di Luis Campos sarebbe stato lontano dal PSG e che era terminata la sua avventura nel club.

Luis Enrique: il rapporto con Campos e il caso Mbappé

Nella sua carriera Luis Enrique ha sempre valutato con grande attenzione le sue scelte e anche quella di Parigi non è stata diversa. Se lo spagnolo ha deciso di lanciarsi in questa avventura è stato anche merito di Luis Campos. Il dirigente portoghese è arrivato al PSG con la voglia di provare a cambiare le cose e trasformare il club in una realtà vincente. Per Luis Enrique, Campos rappresenta la garanzia di avere a disposizione una squadra competitiva e non soltanto una “collezione di figurine” come è stato in passato. Il ruolo del dirigente però è stato messo in discussione negli ultimi mesi e qualcuno lo considera praticamente con un piede fuori dalla porta.

Il futuro in bilico di Campos unito al caso Mbappé ha creato una situazione esplosiva. Il tecnico spagnolo rischia di perdere anche uno dei suoi collaboratori, Rafael Pol, che sta pensando di dare le dimissioni per un problema personale: una serie di elementi che hanno portato Luis Enrique a mettere in discussione la sua scelta e che potrebbe portare a delle decisioni clamorose nei prossimi giorni.

Mbappé: da caso rischia di trasformarsi in valanga

La situazione di Kylian Mbappé rischia di cambiare completamente la stagione del PSG e forse di minarla anche in chiave futura. Il club parigino ha provato a rispondere con “le cattive” alla volontà del calciatore di non firmare il rinnovo di contratto e sta andando allo scontro. In questa situazione Luis Enrique ha il timore che il caso possa danneggiare anche la costruzione della squadra. La risoluzione del caso legato all’attaccante permetterebbe anche ai dirigenti di creare una strategia sul mercato che in questo momento sembra mancare. Se Mbappé dovesse andare via all’ultimo momento, o dovesse rimanere fermo e il PSG non avesse un sostituto: alla fine i problemi sarebbero tutti di Luis Enrique che non vuole accollarsi questa responsabilità.