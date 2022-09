PSG, Mbappé: "Real Madrid? Mai dire mai..."

06-09-2022 12:27

Tempo di Champions League a Parigi. Questa sera infatti il PSG ospiterà la Juventus nella prima gara della fase a gironi del gruppo H.

Nella consueta conferenza stampa pre match, si è presentato, al fianco del tecnico Galtier, anche Kyllian Mbappè che ha risposto in questo modo ai giornalisti, ad una domanda che esulava dalla partita di questa sera.

L’attaccante ha parlato della sua complicata estate, che l’ha visto ad un passo dal Real Madrid prima di scegliere di rinnovare con il Paris Saint-Germain: “Mai nella mia vita mi sarei aspettato di parlare con il presidente Macron del mio futuro da calciatore, è qualcosa di assurdo. Mi ha detto che voleva che restassi in Francia, che non voleva che andassi via perché sono molto importante per il paese. E quando te lo dice il presidente, conta diversamente”.

Nonostante questo però, Mbappé non chiude ad un possibile futuro a Madrid, squadra per cui da piccolo ha sempre avuto una passione: “Non si sa mai cosa succederà. Non sono mai stato a Madrid però sembra che sia casa mia o qualcosa di simile. Nessuno sa cosa succederà”.