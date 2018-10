PSG-Napoli, le probabili formazioni

Carlo Ancelotti torna a Parigi per affrontare i campioni di Francia per una sfida che vale il primato del gruppo C. Il Napoli è attualmente capolista del girone con 4 punti, seguito da Liverpool e proprio dal Paris Saint Germain, entrambe a 3.

Tra i padroni di casa assente ancora Buffon per squalifica, giocherà Areola. Davanti il tridente Mbappé-Neymar-Di Maria alle spalle del grande ex Edinson Cavani. Gli azzurri confermano Maksimovic a destra al posto di Hysaj dopo l'ottima prestazione contro il Liverpool, in attacco la coppia Milik-Insigne.

Arbitro dell'incontro il tedesco Felix Zwayer.

PROBABILI FORMAZIONI

PARIS SAINT GERMAIN (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. A disposizione: Cibois, Kehrer, N'Soki, Diaby, Draxler, Choupo-Moting, Thiago Silva. Allenatore: Thomas Tuchel.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Hysaj, Malcuit, Rog, Zielinski, Diawara, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 11:40