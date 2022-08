PSG: Navas torna ad allenarsi e il Napoli lo mette sempre più nel mirino

24-08-2022 15:58

“Felice di tornare!”. Così Keylor Navas su Instagram ha celebrato oggi il suo ritorno in campo per l’allenamento del Paris Saint-Germain dopo gli esiti positivi delle analisi in seguito all’infortunio alla schiena.

Il 35enne portiere costaricano resta al primo posto nell’agenda di mercato del Napoli per l’ultimo colpo di questa sessione estiva. Navas, per esplicita scelta dell’allenatore Christophe Galtier, ha visto invertirsi la gerarchia con Gianluigi Donnarumma: l’anno scorso era infatti titolare e Gigio riserva, mentre quest’anno sarà il contrario, pertanto è chiara la volontà dell’estremo difensore centroamericano di andarsene da Parigi.

Infatti il Napoli continua le trattative per accaparrarselo, tenendo però d’occhio anche il portiere del Chelsea Kepa.

