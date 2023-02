PSG: per il Bayern recuperano Verratti, Mbappé e Messi

Tutti e tre erano stati tenuti precauzionalmente a riposo nel match di Ligue 1 contro il Monaco

13-02-2023 12:05

Christophe Galtier tira un sospiro di sollievo in vista del ritorno della Champions League, che vedrà il su PSG sfidare il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di finale, prevista domani – martedì 14 febbraio – alle 21 al Parco dei Principi di Parigi.

Il tecnico francese recupera Marco Verratti, Kylian Mbappé e Lionel Messi, tutti regolarmente presente alla seduta di allenamento mattutina. Tutti e tre non hanno preso parte all’ultima sfida di Ligue 1 (persa 3-1 contro il Monaco allo stadio “Luois II”) a scopo precauzionale, proprio in vista dell’attesissimo match coi tedeschi. In cui l’unico assente sarà il centrocampista portoghese (peraltro ex di turno) Renato Sanches.